Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı

İşte Benim Stilim ve Survivor gibi programlarda yarışmacı olarak adını duyuran Nihal Candan'ın kendisinden yaşça büyük olan sevgilisi Hakan Boy, geçtiğimiz günlerde balkondan düştü. İki gündür Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Nihal Candan, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

YASAK İLİŞKİ HABERİYLE GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi yüksek bir binanın terasından düşen ve hastanede yaşam mücadelesi veren Nihal Candan eleştiri oklarının hedefi oldu. Sevgilisi Hakan Boy'un evli olduğunun ortaya çıkmasından sonra fenomen yarışmacı yasak ilişki söylemleriyle gündeme geldi. Zor günler yaşadığını belirten Candan, "Öncelikle beğenirler ya da beğenmezler ama benim uzun süre vakit geçirdiğim kalben ve ruhen gönül bağımın olduğu bir insan hastanede hayat mücadelesi veriyor. Ben bir suçlu gibi sürekli açıklama yapmak zorunda kalıyorum" ifadelerini kullandı.

"TEHDİT MESAJLARI ALIYORUM"

Eski sevgilisinin boşanmak üzere olduğu eşiyle görüştüklerini söyleyen Nihal Candan, Hakan Boy'un ailesiyle de samimi olduğunu anlattı. Boşanmak üzere olan Boy ile birlikte olduğu için başına bir sürü şey geldiğini söyleyen Nihal Candan, "Hakan'ın tanımadığım uzak akrabalarından tehdit mesajları alıyorum. Artık kendimi güvende hissetmek istiyorum" dedi.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Canlı yayında açıklama yapan sunucu Arto Dalga, "Hakan'la abisi yemek yemişler. Hakan kendinde olmadığı için abisi kapıyı kilitliyor. Hakan gece dışarı çıkmak istediği için camdan çıkıp alt katın parmaklığına basarak inmeye çalışıyor. Fakat kendinde olmadığı için düşüyor" ifadelerini kullandı.

Bu sözleri duyan Nihal Candan ise canlı yayında hıçkırıklara boğuldu.