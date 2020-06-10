Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti

Eski milli futbolcu Talat Özkarslı memleketi Gaziantep'te vefat etti.

Gaziantep'teki amatör kulüpler arasında yer alan Şehreküstü'de futbol hayatına başlayan, buradan da Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor gibi takımlarda forma giyen 82 yaşındaki Özkarslı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

GAİZANTEP'TE TOPRAĞA VERİLECEK

Futbolculuk kariyerinde milli takım formasını 2'si kaptanlık olmak üzere 26 kez terleten Özkarslı'nın kentte toprağa verileceği öğrenildi.

1961 yılında Galatasaray'a transfer olan ve orta saha mevkisinde görev yapan Özkarslı, Galatasaray formasıyla 4 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli futbolcu Talat Özkarslı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan payalaşımda, "A Milli Takımımızın eski futbolcusu, Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen Talat Özkarslı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Özkarslı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.