Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı

Bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu için partisinden ihraç edilen Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis bünyesinde kurulan komisyon dün Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu D.K'yı dinledi. Mağdur kadın, komisyonda yaşadığı o zor anları ve sonrasını vekillere aktardı. HDP milletvekillerinin kendisiyle alay ettiğini söyledi.

"ÖZEL GÜNÜMDÜ KANEPENİN ÜZERİ KAN LEKESİ OLDU"

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, dün yaşananlarla ilgili şunları yazdı: Komisyon dün öğleden sonra cinsel saldırıya uğrayan D.K.'yı dinledi. Hazırlık komisyonundaki milletvekilleri anlatımından etkilenmişlerdi. Milletvekillerinden aldığım bilgiye göre D.K., cinsel saldırı olayını şöyle anlatmış. "HDP milletvekili Tuma Çelik seçimde birlikte çalışmayı teklif etti. Çocuklarım olduğunu ve aile içi sorunlarım bulunduğunu söyleyip kabul etmedim. Ama Tuma Çelik, 'Amca kızı, gel bize gidelim, hem kahve içer hem de sorunlarımızı konuşuruz' dedi. Beni Süryani Federasyonları Başkanı E.T.'nin Mardin Midyat'taki evine götürdü. Evde kahve içtikten sonra bana tecavüz etti. O gün özel günümdü. Salondaki kanepenin üzeri kan lekesi oldu. Çelik'e 'Seni partiye şikâyet edeceğim' diye bağırdım. Bana, 'Ben vekilim, dokunulmazlığım var. Olmadı siyasi hayatım biter, giderim Avrupa'da yaşarım. Eğer duyulursa yöre halkı benim için 'Erkektir, bir zamparalık yaptı' derler. Ama sen, eşin ve çocukların insan içine çıkamaz' dedi."

HDP'Lİ VEKİLLER KENDİSİYLE ALAY ETMİŞ

Cinsel saldırı mağduru D.K., Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Üç çocuk annesi olduğunu ve bu olaydan dolayı çok sarsıldığını anlatan D.K., olay üzerine HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar'dan yardım istediğini anlatmış. HDP'nin iki kadın milletvekilinin kendisine sahip çıkmadığını, "İki kadın milletvekili bana 'olayı kapat' diyerek vazgeçirmek istediler" diyerek anlatmış. D.K. HDP milletvekillerinin kendisiyle alay ettiğini ve "Sana doktor göndereceğiz" dediklerini ifade etmiş.