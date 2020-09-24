Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu

Yıllar önce sunuculuğunu Seda Akgül'ün yaptığı Kısmetse Olur isimli evlilik programının en sivri dilli gelinlerinin başında gelen Ayça Ekin, uzun süre kısa kullandığı saçlarını uzatarak afro model yaptırdı.

KİLO VERİP SAÇ MODELİNİ DEĞİŞTİRDİ

Hayranlarının Ayçaliçe lakabını taktığı eski gelin adayı yıllar içerisinde imajında yaptığı değişiklikle gündeme gelmeyi başardı. Programdaki halinden eser kalmayan Beğen, kilo verdiğini söyleyerek yeni imajını paylaştı. Yarışma sonrası fazla kilolarında kurtulan Beğen, son olarak saçlarını siyaha boyatıp afro model yaptırdı.

İşte Ayça Ekin Beğen'in değişimi...