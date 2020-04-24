Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi

Fenerbahçe koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalan sarı-lacivertliler, gelecek sezon zirveye oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvadı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı-lacivertli kulüp, Al Hilal'de mutsuz olduğu bilinen İtalyan yıldız Sebastian Giovinco ile ilk teması gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE'NİN İLGİSİNDEN MEMNUN

Bir dönem İtalya Milli Takımı'nın önemli yeteneklerinden olan Giovinco'nun F.Bahçe'nin ilgisinden memnun olduğu bildirildi.

GOMIS ONAY VERDİ

İtalyan futbolcu, G.Saray'daki başarılı kariyerinin ardından Arabistan'ın yolunu tutan Fransız golcü Bafetimbi Gomis ile birlikte Al Hilal'de oynuyor.

Giovinco'nun, Fenerbahçe'den teklif gelir gelmez arkadaşını arayıp Türkiye hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Gomis'in "Kariyerimin en güzel günlerini İstanbul'da geçirdim. Gerçekten büyüleyici bir şehir" sözleri üzerine İtalyan yıldızın F.Bahçe'yi daha ciddi şekilde düşünmeye başladığı öğrenildi.