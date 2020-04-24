HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi - Spor
Sebastian Giovinco, Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe, Spor, Haber

Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi

Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'in takım arkadaşı Sebastian Giovinco'yu gündemine aldı.

24.04.2020 21:46 | Son Güncelleme: 24.04.2020 21:46
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi

Fenerbahçe koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalan sarı-lacivertliler, gelecek sezon zirveye oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvadı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı-lacivertli kulüp, Al Hilal'de mutsuz olduğu bilinen İtalyan yıldız Sebastian Giovinco ile ilk teması gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE'NİN İLGİSİNDEN MEMNUN

Bir dönem İtalya Milli Takımı'nın önemli yeteneklerinden olan Giovinco'nun F.Bahçe'nin ilgisinden memnun olduğu bildirildi.

GOMIS ONAY VERDİ

İtalyan futbolcu, G.Saray'daki başarılı kariyerinin ardından Arabistan'ın yolunu tutan Fransız golcü Bafetimbi Gomis ile birlikte Al Hilal'de oynuyor.

Giovinco'nun, Fenerbahçe'den teklif gelir gelmez arkadaşını arayıp Türkiye hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Gomis'in "Kariyerimin en güzel günlerini İstanbul'da geçirdim. Gerçekten büyüleyici bir şehir" sözleri üzerine İtalyan yıldızın F.Bahçe'yi daha ciddi şekilde düşünmeye başladığı öğrenildi.

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Ercüment Ovalı'nın bulduğu aşının isminde Trabzonspor detayı Spor
Ercüment Ovalı'nın bulduğu aşının isminde Trabzonspor detayı
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Spor
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
Koronavirüse yakalanan genç futbolcu, yoğun bakıma alındı Spor
Koronavirüse yakalanan genç futbolcu, yoğun bakıma alındı
Kulüpler Birliği, liglerin başlaması için Haziran ortasını işaret etti Spor
Kulüpler Birliği, liglerin başlaması için Haziran ortasını işaret etti
Feyenoord onay verdi! Türk yıldız Arsenal yolunda Spor
Feyenoord onay verdi! Türk yıldız Arsenal yolunda
TFF ve kulüplerle yapılan görüşme sonrası Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama Spor
TFF ve kulüplerle yapılan görüşme sonrası Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi
Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım
Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Murat Boz Deniz Seki Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Mesut Özil Burak Yılmaz Mauricio Isla Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ramazan Futbolcu 23 Nisan İngiltere
Şu an buradasınız: Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 22:00:32. #1.15#
title