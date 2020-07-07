Eski G.Saraylı Evren Turhan: Fatih Terim'le görüştüm, başkanlık düşüncesi yok
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve A Spor yorumcusu Evren Turhan, başkanlık görevini üstleneceği konuşulan teknik direktör Fatih Terim'in başkanlık gibi bir düşüncesi olmadığını dile getirdi.
07.07.2020 18:44 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:52
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve A Spor yorumcusu Evren Turhan, Artı Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray'da başkanlık görevini üstleneceği konuşulan teknik direktör Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve tecrübeli çalıştırıcının başkanlık gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.
TERİM: BAŞKANLIĞI DÜŞÜNMÜYORUM
Fatih Terim'in konuyla ilgili Evren Turhan'a "Başkanlığı düşünmüyorum. Nereden çıktı bu? Böyle bir düşüncem yok. Galatasaray başkanlığı çok önemli bir konum. Beni oraya yakıştırmaları muhteşem bir şey ama başkanlığı düşünmüyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.