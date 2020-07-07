Eski G.Saraylı Evren Turhan: Fatih Terim'le görüştüm, başkanlık düşüncesi yok Galatasaray'ın eski futbolcusu ve A Spor yorumcusu Evren Turhan, başkanlık görevini üstleneceği konuşulan teknik direktör Fatih Terim'in başkanlık gibi bir düşüncesi olmadığını dile getirdi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve A Spor yorumcusu Evren Turhan, Artı Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da başkanlık görevini üstleneceği konuşulan teknik direktör Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve tecrübeli çalıştırıcının başkanlık gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.

Evren Turhan

TERİM: BAŞKANLIĞI DÜŞÜNMÜYORUM

Fatih Terim'in konuyla ilgili Evren Turhan'a "Başkanlığı düşünmüyorum. Nereden çıktı bu? Böyle bir düşüncem yok. Galatasaray başkanlığı çok önemli bir konum. Beni oraya yakıştırmaları muhteşem bir şey ama başkanlığı düşünmüyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.