Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi

Karantina döneminde imajını değiştirenler kervanına eski Fenerbahçeli futbolcu Semih Şentürk de katıldı. Deportes Reports hesabının paylaştığı eski futbolcunun bıyıklı fotoğrafına sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

DEL BOSQUE'YE BENZETTİLER

Bir kullanıcı Semih'in bıyıklı halini bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran ve Türkiye'de 'Yeniköy Kasabı' olarak adlandırılan İspanyol teknik adam Vicente Del Bosque'ye benzetti ve fotoğrafın altına "Vicente Del Bosque" yazdı.

Vicente Del Bosque

"HALA YEDEKTE BEKLİYOR GİBİ"

Futbolculuk döneminde yedekten gelerek attığı goller nedeniyle "Nöbetçi Golcü" lakabını alan Semih Şentürk için, "Hala yedekte bekliyor gibi" yorumu da dikkat çekti.