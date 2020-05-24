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Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi

Fenerbahçeli eski futbolcu Semih Şentürk'ün bıyıklı son hali bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran ve Türkiye'de 'Yeniköy Kasabı' olarak adlandırılan İspanyol teknik adam Vicente Del Bosque'ye benzetildi.

24.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:46

Karantina döneminde imajını değiştirenler kervanına eski Fenerbahçeli futbolcu Semih Şentürk de katıldı. Deportes Reports hesabının paylaştığı eski futbolcunun bıyıklı fotoğrafına sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk'ün son halini 'Yeniköy Kasabı'na benzettiler

DEL BOSQUE'YE BENZETTİLER

Bir kullanıcı Semih'in bıyıklı halini bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran ve Türkiye'de 'Yeniköy Kasabı' olarak adlandırılan İspanyol teknik adam Vicente Del Bosque'ye benzetti ve fotoğrafın altına "Vicente Del Bosque" yazdı.

Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk'ün son halini 'Yeniköy Kasabı'na benzettiler
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk'ün son halini 'Yeniköy Kasabı'na benzettiler
Vicente Del Bosque

"HALA YEDEKTE BEKLİYOR GİBİ"

Futbolculuk döneminde yedekten gelerek attığı goller nedeniyle "Nöbetçi Golcü" lakabını alan Semih Şentürk için, "Hala yedekte bekliyor gibi" yorumu da dikkat çekti.

Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk'ün son halini 'Yeniköy Kasabı'na benzettiler
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
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