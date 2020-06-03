Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı

Kahramanmaraş'ta F.Ö.(43) isimli kadın, eski erkek arkadaşı G.K.'nin (45) yüzüne kezzap attı.

Olay, sabah saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.Ö. isimli kadın, eski erkek arkadaşı G.K.'nin iş yerine gitti.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında da yanında getirdiği kezzabı, G.K.'nin yüzüne attı. Çevredekiler ne olduğuna anlam veremezken sağlık ekiplerine ihbarda bulundular. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen G.K. tedaviye alındı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

F.Ö'nün saldırıyı neden gerçekleştirdiği bilinmezken saldırgan, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.