Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi

Eski dövüşçü Gina Carano, geçtiğimiz günlerde "Özgürlüğü seksi buluyorum" notuyla çıplak fotoğrafını Instagram'dan paylaşmış ve tüm dikkatleri üzerine çekerek binlerce beğeni almıştı.

Bu paylaşımın birkaç gün sonrasında Instagram, Carano'nun paylaşımını kaldırdı. Sosyal paylaşım sitesi, paylaşımı kaldırmaya gerekçe olarak çıplaklığa müsaade etmemelerini gösterdi. Instagram'dan yapılan açıklamada, kullanıcıların bazen doğa bazen de sanat ile ilgili çıplak paylaşım yapmak istediklerini ancak bunun, kendi ilkelerine ters olduğunu söyledi.

Paylaşımının kaldırılmasının ardından Gina Carano, Instagram'a tepki gösterdi. 38 yaşındaki Carano, Instgram'ın özgürlüğüne müdahale ettiğini ve bunu kabul edemediğini belirtti.

2009 yılında ringlere veda eden Carano, şansını oyunculukta denemiş ve Hollywood'da bazı senaryolarda boy göstermişti.