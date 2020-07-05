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Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi

Bir dönem ringlerin en ünlü isimlerinden olan ve 2009 yılında kariyerini noktalayan Gina Carano, paylaştığı çıplak fotoğrafı yayından kaldıran sosyal paylaşım sitesi Instagram'a tepki gösterdi.

Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
05.07.2020 19:09 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:13

Eski dövüşçü Gina Carano, geçtiğimiz günlerde "Özgürlüğü seksi buluyorum" notuyla çıplak fotoğrafını Instagram'dan paylaşmış ve tüm dikkatleri üzerine çekerek binlerce beğeni almıştı.

Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi

Bu paylaşımın birkaç gün sonrasında Instagram, Carano'nun paylaşımını kaldırdı. Sosyal paylaşım sitesi, paylaşımı kaldırmaya gerekçe olarak çıplaklığa müsaade etmemelerini gösterdi. Instagram'dan yapılan açıklamada, kullanıcıların bazen doğa bazen de sanat ile ilgili çıplak paylaşım yapmak istediklerini ancak bunun, kendi ilkelerine ters olduğunu söyledi.

Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi

Paylaşımının kaldırılmasının ardından Gina Carano, Instagram'a tepki gösterdi. 38 yaşındaki Carano, Instgram'ın özgürlüğüne müdahale ettiğini ve bunu kabul edemediğini belirtti.

Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi

2009 yılında ringlere veda eden Carano, şansını oyunculukta denemiş ve Hollywood'da bazı senaryolarda boy göstermişti.

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