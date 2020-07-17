Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez

Bir dönem İngiliz devi Chelsea'de forma giyen, son olarak ise Azerbaycan'ın FK Sabail takımında oynayan Michael Essien, Ermenistan'ın saldırısına uğrayan Azerbaycan'a destek verdi.

Yıldız isim, sosyal medya hesabından Azerbaycan bayrağı ile olan fotoğrafını "Şehitler ölmez vatan bölünmez" notuyla paylaştı. Essien'in bu paylaşımı 65 bine yakın beğeni aldı.

CHELSEA İLE AVRUPA'NIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Gana'nın yetiştirdiği önemli futbolcular arasında bulunan Michael Essien, 2005-2014 yılları arasında Chelsea forması giymiş ve İngiliz deviyle 2 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.