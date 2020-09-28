Eski Beşiktaşlı Boateng, İtalya Serie B ekibi Monza'ya transfer oldu

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kevin Prince Boateng'in yeni adresi İtalya Serie B oldu. Ganalı oyuncu, yeni sezonda AC Monza takımınında futbol kariyerine devam edecek.

Önceki gün sağlık kontrollerinden geçen Boateng, bir soruna rastlanmamasının ardından 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

ESKİ BAŞBAKANIN TAKIMINDA OYNAYACAK

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fiorentina'ya geri dönen Boateng, şimdi de Milan'ın eski başkanı, İtalya eski Başbakanı Berlusconi'nin takımında yer alacak.