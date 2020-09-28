Eski Beşiktaşlı Boateng, İtalya Serie B ekibi Monza'ya transfer oldu
28.09.2020 21:05 | Güncelleme: 28.09.2020 21:14
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng, İtalya Serie B'de mücadele eden AC Monza ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kevin Prince Boateng'in yeni adresi İtalya Serie B oldu. Ganalı oyuncu, yeni sezonda AC Monza takımınında futbol kariyerine devam edecek.
Önceki gün sağlık kontrollerinden geçen Boateng, bir soruna rastlanmamasının ardından 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
ESKİ BAŞBAKANIN TAKIMINDA OYNAYACAK
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fiorentina'ya geri dönen Boateng, şimdi de Milan'ın eski başkanı, İtalya eski Başbakanı Berlusconi'nin takımında yer alacak.