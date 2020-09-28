Eski Beşiktaşlı Boateng, İtalya Serie B ekibi Monza'ya transfer oldu

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng, İtalya Serie B'de mücadele eden AC Monza ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.