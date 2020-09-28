Eski Beşiktaşlı Boateng, İtalya Serie B ekibi Monza'ya transfer oldu
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Eski Beşiktaşlı Boateng, İtalya Serie B ekibi Monza'ya transfer oldu

28.09.2020 21:05 | Son Güncelleme: 28.09.2020 21:14

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng, İtalya Serie B'de mücadele eden AC Monza ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kevin Prince Boateng'in yeni adresi İtalya Serie B oldu. Ganalı oyuncu, yeni sezonda AC Monza takımınında futbol kariyerine devam edecek.

Önceki gün sağlık kontrollerinden geçen Boateng, bir soruna rastlanmamasının ardından 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Eski Beşiktaşlı Boateng, İtalya Serie B ekibi Monza'ya transfer oldu

ESKİ BAŞBAKANIN TAKIMINDA OYNAYACAK

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fiorentina'ya geri dönen Boateng, şimdi de Milan'ın eski başkanı, İtalya eski Başbakanı Berlusconi'nin takımında yer alacak.

Eski Beşiktaşlı Boateng, İtalya Serie B ekibi Monza'ya transfer oldu
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