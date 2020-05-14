Eski AK Partili vekil Metin Külünk, Marmaray'ı İBB yönetiyor sanıp isyan etti

AK Partili eski milletvekili Metin Külünk Twitter hesabından Marmaray istasyonunun Koronavirüs salgınına rağmen kalabalık olan videosunu paylaştı. Marmaray'ı TCDD'nin işlettiğini unutan Külünk, "Bu nasıl bir ciddiyetsizlik ve de nasıl bir aymazlıktır!" diye yazdı.

Külünk paylaşımın devamında "Burası İstanbul/Marmaray. Bu nasıl bir ciddiyetsizlik ve de nasıl bir aymazlıktır! Kamu ve yerel yöneticilerin çok başarılı yönetilen bir süreçte sorumluluklarının daha da farkında olarak ve tehlikenin henüz geçmediğini unutmadan hükümetimizin titizliğine ayak uydurmaları gerekmektedir" diye yazdı.

"GÖRÜYORSUNUZ İBB ÇALIŞMIYOR"

Külünk'ün Twitter hesabından yayınlanan görüntüleri çeken kişi, videoda "Görüyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu an çalışmıyor. Görmüş olduğunuz herkes şu an risk altında. Resmen ölüme yolculuk gibi bir yolculuk var şu anda. İnsanlar burada üst üste, sosyal mesafe diye bir şey yok. Belediyeciliği bu kadar kötü yapan, bu kadar kötü yönetimin içerisinde olduğunu görüyorsunuz." dedi.

İBB'DEN YANIT GELDİ

İBB Beyaz Masa'dan AK Partili Metin Külünk'e Marmaray'ın işletmesinin TCDD olduğunu hatırlatan şu mesaj atıldı: "Metin Bey Merhaba, Marmaray işletmesi Ulaştırma Bakanlığı TCDD tarafından yapılmakta olup, @Marmaraytcdd ile iletişime geçmenizi rica ederiz. İyi günler dileriz."

MARMARAY'DAN YOĞUNLUK AÇIKLAMASI

Marmaray'dan yoğunlukla ilgili yapılan açıklamada , "Dün geceden beri İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle deniz ve kara ulaşımında aksamalar oluşmaktadır. Özellikle 16.00 ile 16.45 saatleri arasında sis nedeniyle deniz ulaşımı durduğundan Marmaray'da anlık yolcu yoğunluğu meydana gelmiştir. Bu nedenle saat 16.00 ile 19.30 saatleri arasında yoğunluğun fazla olduğu Yenikapı ile Söğütlüçeşme arasında 2 ek dizi, Pendik-Yenikapı arasında ise 2 ek dizi sürekli işletilmiştir. Ayrıca vatandaşlarımız sosyal mesafeye uymaları için uyarılmıştır." denildi.