Eski AK Parti'li Bakan Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen nişan törenine katıldı

Eski AK Parti'li Bakan Hüseyin Çelik, yasaklara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden" sözlerine rağmen katılığı nişandan fotoğraf paylaştı.

İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, pandemi sürecinde alınan tedbirlere uymayarak oğlunun düğününe 1500 davetli çağırmıştı. Süre sınırını aşan ve yasak olmasına rağmen yemek servisi yaptırdığı belirlenen AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'a Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre en üst limitten toplam 6 bin 360 TL idari para cezası verilmişti.

ERDOĞAN UYARMIŞTI: VAZGEÇİN BU DÖNEMDE ŞU DÜĞÜNLERDEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise AK Partili vekilin tepki çeken düğününün ardından "Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım" demişti.

ESKİ AK PARTİ'Lİ BAKAN NİŞAN TÖRENİNE KATILDI

Eski AK Parti'li Bakan Hüseyin Çelik ise yasaklara rağmen nişan törenine katılıp sosyal medyada yayımladı. Hüseyin Çelik "Değerli hemşehrim ve dostum Abdülkahhar Eraslan'ın oğlu Nadir, hayatını Şeyma Müezzinoğlu ile birleştirdi. Genç çiftlere iki Cihan saadeti dilerim" mesajıyla düğünden kare paylaştı.

MASKE KURALI İHLAL EDİLDİ

Nişan yüzüklerini kesen Hüseyin Çelik'in yayımladığı fotoğrafta maskelerin olmaması da dikkat çekti.