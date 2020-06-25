Eşit ağırlık dersleri nelerdir? Eşit ağırlık bölümleri nelerdir? Eşit ağırlık meslekleri nelerdir?
Eşit ağırlık bölümü nedir? Eşit ağırlık meslek yüksekokulu bölümleri nelerdir? Üniversite sınavları adları nelerdir? ÖSYM sınavlarında yapmanız gerekenler
EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMÜ NEDİR?
Lise öğrencileri dokuzuncu sınıf eğitiminden sonra, diğer 3 yıl sonrası için sözel, eşit ağırlık veya sayısal bölüm seçer. Bu yıllarda alacağı eğitim için ağırlıklı olarak hangi dersleri alacağına karar verir.
Eşit ağırlık adı EA veya Türkçe-Matematik olarak bilinen TM adıyla da adlandırılır. Eşit ağırlık düzenli çalışma gerektiren bilgiler içermektedir. Kitap okumak ve çok fazla problem çözmek temel bir gereksinimdir. Bunlar dikkatli bir şekilde yapıldığında bölümün artılarını çok daha iyi görebilirsiniz.
EŞİT AĞIRLIK DERSLERİ NELERDİR?
Türkçe, Matematik ve Edebiyat ağırlıklı bölüm de Geometri, Coğrafya, Tarih ve Felsefe dersleri de bulunmaktadır. Üniversite sınavının 1. aşaması için mutlaka Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih ve Felsefe çözmeniz gerekir. Fen sorularını da çözebilirsiniz ancak bu puanınıza çok fazla etki etmez. Ama vaktinizi iyi değerlendirirseniz buradan kesin emin olduğunuz soruları çözmenizi tavsiye ederiz.
İki aşama da düzenli çalışan bir öğrenci için kolay geçecektir. Kitap okumak, bilgileri konsantre olarak akılda tutmak ve bol bol matematik problemi çözmek sizleri bir adım ilerde tutacaktır.
İkinci aşama için konularınıza daha hakim olmalısınız. Biraz ezber gerektiren bu sınav sonrası alacağınız puanlarla pek çok bölüme yerleşebilirsiniz.
Aldığınız puanları 3 ayrı kategoride göreceksiniz. Bu puan kategorileri TM1, TM2 ve TM3 olarak karşınıza çıkacaktır. Bunun sebebi bazı puanların daha az sayısal bazılarının daha sözel sonuçlara göre belirlenmiştir. Eşit ağırlık puanı ile tercih edebileceğiniz bazı bölümler daha sayısal olduğu için böyle bir ayrım yapılmıştır. Örneğin matematiksel iktisat bölümü için çözdüğünüz matematik soruları sizin için daha fazla puan getirecektir.
EŞİT AĞIRLIK MESLEKLERİ NELERDİR?
Eşit ağırlık bölümünde elde ettiğiniz puanlar ile pek çok bölüm tercihi yapılabilirsiniz. Eşit ağırlık puanı ile en çok tercih edilen bölüm avukatlıktır. Fakat burada daha birçok bölüm bulabilirsiniz. İlginizin olduğu bölüme yönelerek, mesleğinizi seçip kendiniz için en güzel geleceği oluşturmanızı dileriz.
Eşit ağırlık puanı ile en çok tercih edilen bölümler arasında aşağıdaki bölümler ve meslekler bulunmaktadır;
Hukuk Bölümü
İç Mimarlık
Ekonomi
Finans
İşletme Yöneticiliği
Matematiksel İktisat
Uluslararası Ticaret Uzmanlığı
Uluslararası İşletme
İnsan Kaynakları Uzmanlığı
Sağlık Bilimleri Yöneticiliği
Moda Tasarımı
Arkeoloji
Çocuk Gelişim Uzmanlığı
Felsefe Öğretmeni
Psikoloji Öğretmeni
Sosyoloji Öğretmeni
Mantık Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ NELERDİR?
Aile ve Tüketici Bilimleri
Aktüerya ve Risk Yönetimi
Antrenörlük Eğitimi
Antropoloji
Arkeoloji
Avrupa Birliği İlişkileri
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Sigortacılık
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO)
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çocuk Gelişimi
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
Enerji Yönetimi
Felsefe
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Girişimcilik
Grafik Tasarım
Grafik Tasarımı
Havacılık Yönetimi
Hukuk Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İktisadi ve İdari Bilimler Programları
İktisadi ve İdari Programlar
İktisat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan ve Toplum Bilimleri
İslam Ekonomisi ve Finans
İşletme
İşletme Enformatiği
İşletme Yönetimi
İşletme-Ekonomi
Kamu Yönetimi
Klasik Arkeoloji
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Lojistik Yönetimi
Maliye
Moda Tasarımı
Moda ve Tekstil Tasarımı
Muhasebe
Muhasebe ve Denetim
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Müzecilik
Pazarlama
Politika ve Ekonomi
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Psikoloji
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Sınıf Öğretmenliği
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Spor Bilimleri
Spor Yöneticiliği
Takı Tasarımı
Tarım Ekonomisi
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği
Tarih Öncesi Arkeolojisi
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Tekstil Tasarımı
Tekstil ve Moda Tasarımı
Turizm İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otelcilik
Türk İslam Arkeolojisi
Ulaştırma ve Lojistik
Uluslararası Finans
Uluslararası Finans ve Bankacılık
Uluslararası Girişimcilik
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İşletme Yönetimi
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ulaştırma Sistemleri
Yerel Yönetimler
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
Yönetim Bilimleri Programları
Yönetim Bilişim Sistemleri
EŞİT AĞIRLIK MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ NELERDİR?
Gümrük İşletme (Yüksekokul)
İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)
Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı (Yüksekokul)
Lojistik (Yüksekokul)
Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)
Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)
Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)
Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)
Sermaye Piyasası (Yüksekokul)
Sigortacılık (Yüksekokul)
Tapu Kadastro (Yüksekokul)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)
ÜNİVERSİTE SINAVLARI ADLARI NELERDİR?
İki oturumdan oluşan üniversite sınavlarının güncel adları, YKS adı altında toplanmıştır. TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) birinci oturumdur. AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) ikinci oturumdur. Yabancı dil sınavının yeni adı YDT (Yabancı Dil Testi) olarak güncellenmiştir.