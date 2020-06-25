Eşit ağırlık dersleri nelerdir? Eşit ağırlık bölümleri nelerdir? Eşit ağırlık meslekleri nelerdir? Eşit ağırlık bölümü nedir? Eşit ağırlık meslek yüksekokulu bölümleri nelerdir? Üniversite sınavları adları nelerdir? ÖSYM sınavlarında yapmanız gerekenler

EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMÜ NEDİR?

Lise öğrencileri dokuzuncu sınıf eğitiminden sonra, diğer 3 yıl sonrası için sözel, eşit ağırlık veya sayısal bölüm seçer. Bu yıllarda alacağı eğitim için ağırlıklı olarak hangi dersleri alacağına karar verir.

Eşit ağırlık adı EA veya Türkçe-Matematik olarak bilinen TM adıyla da adlandırılır. Eşit ağırlık düzenli çalışma gerektiren bilgiler içermektedir. Kitap okumak ve çok fazla problem çözmek temel bir gereksinimdir. Bunlar dikkatli bir şekilde yapıldığında bölümün artılarını çok daha iyi görebilirsiniz.

EŞİT AĞIRLIK DERSLERİ NELERDİR?

Türkçe, Matematik ve Edebiyat ağırlıklı bölüm de Geometri, Coğrafya, Tarih ve Felsefe dersleri de bulunmaktadır. Üniversite sınavının 1. aşaması için mutlaka Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih ve Felsefe çözmeniz gerekir. Fen sorularını da çözebilirsiniz ancak bu puanınıza çok fazla etki etmez. Ama vaktinizi iyi değerlendirirseniz buradan kesin emin olduğunuz soruları çözmenizi tavsiye ederiz.

İki aşama da düzenli çalışan bir öğrenci için kolay geçecektir. Kitap okumak, bilgileri konsantre olarak akılda tutmak ve bol bol matematik problemi çözmek sizleri bir adım ilerde tutacaktır.

İkinci aşama için konularınıza daha hakim olmalısınız. Biraz ezber gerektiren bu sınav sonrası alacağınız puanlarla pek çok bölüme yerleşebilirsiniz.

Aldığınız puanları 3 ayrı kategoride göreceksiniz. Bu puan kategorileri TM1, TM2 ve TM3 olarak karşınıza çıkacaktır. Bunun sebebi bazı puanların daha az sayısal bazılarının daha sözel sonuçlara göre belirlenmiştir. Eşit ağırlık puanı ile tercih edebileceğiniz bazı bölümler daha sayısal olduğu için böyle bir ayrım yapılmıştır. Örneğin matematiksel iktisat bölümü için çözdüğünüz matematik soruları sizin için daha fazla puan getirecektir.

EŞİT AĞIRLIK MESLEKLERİ NELERDİR?

Eşit ağırlık bölümünde elde ettiğiniz puanlar ile pek çok bölüm tercihi yapılabilirsiniz. Eşit ağırlık puanı ile en çok tercih edilen bölüm avukatlıktır. Fakat burada daha birçok bölüm bulabilirsiniz. İlginizin olduğu bölüme yönelerek, mesleğinizi seçip kendiniz için en güzel geleceği oluşturmanızı dileriz.

Eşit ağırlık puanı ile en çok tercih edilen bölümler arasında aşağıdaki bölümler ve meslekler bulunmaktadır;

Hukuk Bölümü

İç Mimarlık

Ekonomi

Finans

İşletme Yöneticiliği

Matematiksel İktisat

Uluslararası Ticaret Uzmanlığı

Uluslararası İşletme

İnsan Kaynakları Uzmanlığı

Sağlık Bilimleri Yöneticiliği

Moda Tasarımı

Arkeoloji

Çocuk Gelişim Uzmanlığı

Felsefe Öğretmeni

Psikoloji Öğretmeni

Sosyoloji Öğretmeni

Mantık Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ NELERDİR?

Aile ve Tüketici Bilimleri

Aktüerya ve Risk Yönetimi

Antrenörlük Eğitimi

Antropoloji

Arkeoloji

Avrupa Birliği İlişkileri

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Sigortacılık

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO)

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilim Tarihi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çocuk Gelişimi

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Ekonometri

Ekonomi

Ekonomi ve Finans

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi

Enerji Yönetimi

Felsefe

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

Girişimcilik

Grafik Tasarım

Grafik Tasarımı

Havacılık Yönetimi

Hukuk Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İktisadi ve İdari Bilimler Programları

İktisadi ve İdari Programlar

İktisat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan ve Toplum Bilimleri

İslam Ekonomisi ve Finans

İşletme

İşletme Enformatiği

İşletme Yönetimi

İşletme-Ekonomi

Kamu Yönetimi

Klasik Arkeoloji

Konaklama İşletmeciliği

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Lojistik Yönetimi

Maliye

Moda Tasarımı

Moda ve Tekstil Tasarımı

Muhasebe

Muhasebe ve Denetim

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Müzecilik

Pazarlama

Politika ve Ekonomi

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Psikoloji

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

Seyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Sınıf Öğretmenliği

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Spor Bilimleri

Spor Yöneticiliği

Takı Tasarımı

Tarım Ekonomisi

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği

Tarih Öncesi Arkeolojisi

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Tekstil Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

Turizm İşletmeciliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Otelcilik

Türk İslam Arkeolojisi

Ulaştırma ve Lojistik

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası Girişimcilik

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İşletme Yönetimi

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri

Yerel Yönetimler

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Yönetim Bilimleri Programları

Yönetim Bilişim Sistemleri

EŞİT AĞIRLIK MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ NELERDİR?

Gümrük İşletme (Yüksekokul)

İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)

Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı (Yüksekokul)

Lojistik (Yüksekokul)

Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)

Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)

Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)

Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)

Sermaye Piyasası (Yüksekokul)

Sigortacılık (Yüksekokul)

Tapu Kadastro (Yüksekokul)

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)

ÜNİVERSİTE SINAVLARI ADLARI NELERDİR?

İki oturumdan oluşan üniversite sınavlarının güncel adları, YKS adı altında toplanmıştır. TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) birinci oturumdur. AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) ikinci oturumdur. Yabancı dil sınavının yeni adı YDT (Yabancı Dil Testi) olarak güncellenmiştir.