Eşini öldürüp cansız bedenini otomobilde gezdiren koca, müebbet hapis cezası aldı

Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldürüp arabada dolaştırdığı iddia edilen Eren Erdoğan hakkında "eşini kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

"PİŞMANIM"

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Eren Erdoğan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, maktul Fatma Erdoğan'ın ailesi ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Son sözü sorulan tutuklu sanık Eren Erdoğan, "Pişmanım. Üzgünüm. Böyle bir şey olmasını istemiyordum. Tasarlayarak, planlayarak bu suçu işlemedim." dedi. Mahkeme heyeti, sanığı eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Sanığın sabıkasız oluşu, suçu işlemesinden sonraki pişmanlığı, verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının geleceği üzerindeki olumsuz etkileri ve duruşmada gözlemlenen kişiliğini lehine indirim sebebi sayan mahkeme, sanığın cezasını müebbet hapis cezasına indirdi. Mahkeme ayrıca sanığı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 6 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

"KATİLLER CİRİT ATIYOR"

Duruşma sonrasında adliyenin önünde konuşan maktul Fatma Erdoğan'ın annesi Kıymet Alyar, "Bu mu adalet? Benim çocuğum geri gelsin, ben müebbet yatarım. Katiller cirit atıyor." dedi.