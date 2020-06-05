Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı

Ünlü boksör Mike Tyson'ın ABD Başkanı Trump'ı, kendisine danışmanlık yaptığı dönemde eşiyle aşk yaşadığından şüphelendiği için dövmeye kalktığı ortaya çıktı.

05.06.2020 20:34 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:58

Amerikalı gazeteci Timothy L. O'Brien, 'TrumpNation' adlı kitabında ABD Başkanı Donald Trump hakkında çarpıcı bir olayı kaleme aldı. 1988 yılında Trump, ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'a servetini nasıl yöneteceği ve kariyerini nasıl yönlendireceği hakkında danışmanlık yapıyordu.

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OFİSİNDE HIŞIMLA SALDIRDI

Ancak o dönem Tyson'ın Amerikalı aktris ve model eşi Robin Givens ile Trump'ın gizli aşk yaşadığı öne sürüldü. O'Brien'ın iddiasına göre Tyson bunun üzerine New York'taki ofisi bastı, "Karımla mı birlikte oluyorsun?" diyerek Trump'ı dövmeye kalktı.

Donald Trump ve Mike Tyson

"VURMAYA DEVAM ET MİKE"

Donald Trump'ın yıllar önce Tyson'a ne cevap verdiği bilinmese de ikili arasındaki arkadaşlık hâlâ devam ediyor. ABD Başkanı, Tyson'ın mayıs ayında antrenman yaptığı bir videoya "Vurmaya devam et Mike" yorumunu yazdı.