Eşini bıçaklayıp tutuklanan koca: Gençliğim buralarda bitecek, çok pişmanım

KAYSERİ'de, tartıştığı 1 yıllık eşi Dilara C.'yi, (18) bıçaklayarak, ağır yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan kaynak ustası Ömer C.'nin (20), yargılanmasına başlandı. Ömer C., pişman olduğunu belirterek, "Gençliğim buralarda bitecek" dedi.

Olay, geçen 20 Mart'ta merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynakçı Ömer C., evde 1 yıllık eşi Dilara C. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Ömer C., eşini bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Dilara C., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, Ömer C. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada Ömer C., Kayseri Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Dilara C. ise duruşma salonunda hazır bulundu.

'ÇOK PİŞMANIM'

Pişman olduğunu belirten Ömer C., "Eşimle tartıştığımda biriyle konuşuyordu. 'Sen nasıl birisin?' deyince sinirlendim. Tam olarak kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Neler söylediğimi bilmiyorum. Kendime geldiğimde ben de bacağımdan yaralanmıştım. Kendimi yaraladım. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Çok pişmanım. Gençliğim buralarda bitecek" dedi. Dilara C. ise ifadesinde, "Olaydan 2 gün önce gittiğimiz nişanda sebepsiz yere eski sevgilimin üzerine yürüdü. Sonra bana küfretmeye başladı. Ertesi gün de annemin yüklediği kontörü başkası yükledi zannetti ve yine tartışmaya başladık. Mutfaktan beline bıçak aldı. Kendine zarar verir düşüncesiyle dışarı çıkmasını istemedim. Engellemeye çalıştım ama gitmek isteyince 'ben de geleyim' dedim. Ardından bıçağı sallamaya başladı. Kaç defa vurdu bilmiyorum" dedi. Dilara C., şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla sanık Ömer C.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.