Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde asılı buldu

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde Hecriye İ. (65), evinde iple kendini tavandaki kancaya asarak intihar etti.

03.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:11

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde Hecriye İ. (65), evinde iple kendini tavandaki kancaya asarak intihar etti.

İncirliova'nın kırsal Hacıaliobası Mahallesi'nde yaşayan Bünyamin İ., eşi Hecriye İ. ile saat 09.00 sıralarında, kahvaltı yaptıktan sonra tarlasına çalışmaya gitti. Eşinin gitmesiyle evde yalnız kalan Hecriye İ., kendini tavandaki kancaya bağladığı iple asarak yaşamına son verdi. Hecriye İ., bir süre sonra eve dönen yakınları tarafından asılı bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Hecriye İ.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Hecriye İ.'nin cansız bedeni, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma Hecriye İ.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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