Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kadın, 76 yaşındaki yatalak eşinin tıraş edilmesi için eve berber çağırdı. Çift, eve gelen berberin ardından koronavirüse yakalandı. Yatalak adam 7 günlük yaşam savaşını kaybederek koronavirüse yenik düştü.

12.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:59

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kadın, 76 yaşındaki yatalak eşinin tıraş edilmesi için eve berber çağırdı. Eve gelen berberin ardından çift koronavirüse yakalandı. 76 yaşındaki yatalak adam, 7 günlük yoğun bakım savaşını kaybederken, filyasyon ekipleri berber ve temas ettiği kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

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Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre N.E. (55), yaklaşık 4 yıldır yatalak olan eşi M.E. ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında eve kapandı.

EVE BERBER ÇAĞIRDI

İddiaya göre N.E., Ramazan Bayramı öncesinde eşinin tıraş edilmesi için eve berber çağırdı. Berberin eve gelmesinden bir hafta sonra N.E.'de koronavirüs semptomları görüldü. Gittiği özel bir hastanede virüs teşhisi konulan N.E., Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

7 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Filyasyon ekipleri bunun üzerine yatalak olan eşi M.E.'ye de test uyguladı. Test sonuçları pozitif çıkan M.E. yoğun bakıma alındı. M.E. geçtiğimiz günlerde 7 günlük yaşam savaşını kaybederken, N.E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan filyasyon ekiplerinin berberin ve temas ettiği kişilerin tespiti için çalışmalarını sürdürüğü öğrenildi.