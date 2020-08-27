İşe giden kuyumcuyu soyan hırsızlar, 11 kilo altınla kayıplara karıştı

Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1048 Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda isminin Cengiz olduğu öğrenilen kuyumcu, önceki gün iş yerinden evine getirdiği 11 kilo altınla sabah saatlerinde dükkanına giderken kimliği belirsiz kişiler tarafından gasp edildi. Kuyumcuyu evinin önünde yaklaşık bir saat bekleyen kar maskeli 4 kişi, bir çantanın içindeki 11 kilo altını alarak 34 RE 8717 plakalı otomobille kayıplara karıştı.

HIRSIZLAR TAKİBE ALINDI

Kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 34 RE 8717 plakalı otomobille kaçan 4 kişi için takibe başlayan ekipler, soygunun gerçekleştiği sokakta da inceleme yaptı. Burak isimli görgü tanığı olayla ilgili; "'Burada Cengiz Abiyi bekliyorlar bir saat. Cengiz Abi yukarıdan aşağı gelince araba gaza basıyor. Birinin elinde silah var birinin elinde şok cihazı var. Altını çalıyorlar peşlerinden koştuk. Kazım Karabekir Okulu'nun orayı dönmüşler. dedi.