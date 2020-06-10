Esengül Civelek kimdir? Esengül Civelek nereli, kaç yaşında?

Esengül Civelek, 1980 yılında Maliye Bakanlığı'ndaki göreviyle çalışma hayatına başladı. Uluslararası Haber Ajansı A.Ş.'de ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Esengül Civelek kimdir?

ESENGÜL CİVELEK KİMDİR?

Civelek, 1958'de Aydın Nazilli'de dünyaya geldi. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1980 yılında Maliye Bakanlığı, Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İşbirliği Teşkilatı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Dairesi Meslek Memurluğunda görev almaya başladı.

Ardından sırasıyla Mali İşler Uzmanı, Mali İşler ve Personel Grup Başkan Yardımcısı, Mali İşler ve Personel Grup Başkan Vekili olarak Türkiye Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak Uluslararası Haber Ajansı A.Ş.'de, Eğitim Müdür Yardımcısı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Genel Müdürlük Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'de, 15.08.2005 - 24.05.2010 tarihleri arasında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür olarak çalıştı.

2010 – 2011 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı, 2011-2014 tarihleri arasında Yalova Valiliği, 2014-2017 tarihleri arasında Kırklareli Valiliği görevini yürüten Esengül Civelek, 13 Haziran 2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Muğla Valisi olarak atandı. 30 Haziran 2017 tarihinde Muğla Valiliği görevine başladı.

SOSYAL HİZMETLER ALANINDA ONURSAL ÜYE OLARAK ÇALIŞMALAR YAPTI

1983 yılından günümüze kadar sosyal hizmetlerin tüm alanlarında onursal üye sıfatıyla çalışmalar yürüten Civelek, bu çalışmalar esnasında 1997 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun bağlı olduğu Devlet Bakanlığı'ndan altın madalya, Yardım Severler Derneği Genel Başkanlığından altın berat ile ödüllendirildi. Esengül Civelek, iki çocuk annesidir ve İngilizce bilmektedir. 10 Haziran günü yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirildi.