Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi
İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda içinde doğal olarak bulunan "meskalin" bileşiği nedeniyle halüsinasyona yol açan 113 kilogram peyote kaktüsüne el konuldu. Kaktüslerde yapılan analizlerde uyuşturucu tespit edildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Esendere Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giren bir tırın sürücüsünün rutin gümrük işlemleri sırasında şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine araç x-ray taramasına yönlendirildi.
KOLİLERİ TIRDAN İNDİRMEK İSTEDİ
Bazı kolileri tarama öncesi araçtan indirmek isteyen sürücü engellendi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen ve narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği koliler açıldı.
ANALİZDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ
Kolilerde 113 kilogram 1530 adet bitki olduğu tespit edilirken, bu bitkilerin Güney Amerika'da yetiştirilen ve içinde doğal olarak bulunan "meskalin" bileşiği nedeniyle halüsinasyona yol açan "peyote kaktüsü" olduğu saptandı. Bitkilerden elde edilen numunenin test cihazıyla yapılan analizinde uyuşturucu uyarısı tespit edildi. Araca el konulurken, sürücü gözaltına alındı.