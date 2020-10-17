Esendere Gümrük Kapısı'nda halüsinasyona neden olan bitki ele geçirildi
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Esendere Gümrük Kapısı'nda halüsinasyona neden olan bitki ele geçirildi

17.10.2020 12:07 | Son Güncelleme: 17.10.2020 12:10
Esendere Gümrük Kapısı'nda halüsinasyona neden olan bitki ele geçirildi

İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda içinde doğal olarak bulunan "meskalin" bileşiği nedeniyle halüsinasyona yol açan 113 kilogram "peyote kaktüsü"ne el konuldu.

İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda içinde doğal olarak bulunan "meskalin" bileşiği nedeniyle halüsinasyona yol açan 113 kilogram "peyote kaktüsü"ne el konuldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Esendere Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giren bir tırın sürücüsünün rutin gümrük işlemleri sırasında şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine araç x-ray taramasına yönlendirildi.

Bazı kolileri tarama öncesi araçtan indirmek isteyen sürücü engellendi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen ve narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği koliler açıldı.

Kolilerde 113 kilogram 1530 adet bitki olduğu tespit edilirken, bu bitkilerin Güney Amerika'da yetiştirilen ve içinde doğal olarak bulunan "meskalin" bileşiği nedeniyle halüsinasyona yol açan "peyote kaktüsü" olduğu saptandı.

Bitkilerden elde edilen numunenin test cihazıyla yapılan analizinde uyuşturucu uyarısı tespit edildi.

Araca el konulurken, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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