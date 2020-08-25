Eşeğe çarpmamak isteyen sürücü canından oluyordu

Adıyaman'da, aniden yola çıkan eşeğe çarpmamak için refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez istikametinden Kahta istikametine giden Enes Pekaydın (32) idaresindeki 02 FR 731 plakalı Renault marka otomobilin önüne, Atatürk Bulvarı üzerinde aniden eşek atladı. Yola atlayan eşeğe çarpmamak için sürücü direksiyonu aniden çevirince otomobil refüje çarparak taklalar attı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Ters dönen otomobilin içerisinde sıkışan sürücünün sıkıştığı yerden çıkarılması için olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE DE BAŞKA KAZALARA NEDEN OLDU

Öte yandan yola çıkan başı boş eşeğin birkaç gün önce hem yaralamalı hem de maddi hasarlı kazaların yaşanmasına neden olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.