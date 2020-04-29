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Esad'ın tepki çeken koronavirüs haritası

ESAD rejiminin koronavirüs salgınıyla ilgili bilgileri gösterdiği Suriye haritasında İskenderun'u kendi sınırlarında gösterdiği ortaya çıktı.

29.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:10

ESAD rejiminin koronavirüs salgınıyla ilgili bilgileri gösterdiği Suriye haritasında İskenderun'u kendi sınırlarında gösterdiği ortaya çıktı.  Suriye iç savaşında yüzbinlerce vatandaşını katleden Esad'ın, koronavirüs salgını gibi önemli bir konuda bile, Suriye haritasına İskenderun'u da ekleyerek Türkiye'yi kışkırtma çabasına girdiği değerlendiriliyor. 

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Esad rejimi koronavirüs salgınıyla ilgili bilgileri yayınladığı online Suriye haritasına İskenderun'u da ekledi.  DHA'nın edindiği bilgilere göre, koronavirüs salgınıyla ilgili verilerinin güncel olarak açıklandığı rejime ait resmi internet sitesindeki haritada İskenderun da Suriye sınırlarında gösteriliyor. Sitede yer alan haritanın kuzey batısında "İskenderun" olduğu görülüyor. 

Rejimin, İdlib'de yüzlerce sivil insanı hedef alan saldırılarını durdurmak için gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı harekatında, Esad Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapmıştı. Esad'ın Suriye haritasındaki bu eklemeyle koranavirüs salgınını bile Türkiye'yi kışkırtmak için kullandığı değerlendiriliyo