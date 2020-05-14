11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor yapılan ikinci Covid-19 testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıktı. 11 kişi Erzurum'daki Pandemi hastanelerinde karantinaya alınırken 12 kişide tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

FUTBOLCULAR TFF'YE SİTEM ETTİ

4'ü futbolcu olmak üzere toplam 11 kişinin karantinaya alınması üzerine futbolcular ligleri oynatma kararı alan TFF'ye sitem etti. Futbolcular sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarında durumun sorumlusunun TFF olduğunu ifade ettiler.

Hasan Ayaroğlu, Murat Uçar, Ömer Şişmanoğlu ve Yusuf Acer yaptıkları paylaşımlara "Bu psikolojiyle nasıl futbol oynanacak" notunu düştüler. Erzurumspor Teknik Heyetinde bulunan Dünyacan Çiçekverdi ise hastane içerisinde futbolcu İbrahim Akdağ ile çektiği videoda durumlarının iyi olduğunu ve karantinaya alındıklarını belirtti.

BAŞKAN ÜNEŞ: ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN

Testlerin pozitif çıkması üzerine sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş şu ifadelere yer verdi:

"Takımımız toplandıktan sonraki ilk testte 78 kişinin tamamının sonucu negatifti. Bugünkü test sonucunda 11 pozitif vakamız var. Tedavileri için hastaneye sevk ettik. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklar. Allah yardımcımız olsun."

EMRAH BAŞSAN: PLATFORM DELİKANLILIĞI YAPMAK İSTEMİYORUM

Kulüp tesislerinin karantinaya alınması sonucu sosyal medya hesabından canlı yayın yapan başarılı orta saha oyuncusu Emrah Başsan, "Şu an kulüpte karantinaya girdik. Umarım en kısa sürede bu durumu atlatırız. Allah bize sabır ve şifa versin. Aslında çok şey söylemek istiyorum ama şuan platform delikanlılığı yapmak istemiyorum. Herkes umarım aldığı kararlarla mutlu olur. Umarım her şeyin hayırlısı olur" dedi.

"BURASI HASTANE DEĞİL, KULÜP TESİSİ"

Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal'da duruma tepki göstererek sosyal medya hesabında kulüp tesislerinin son halini paylaşıp " Yazık burası bir hastane değil, kulüp tesisi" notunu paylaştı.

TESİSLER 14 GÜN SÜREYLE KAPATILDI

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ise futbolcuların 14 gün süre ile karantinada tutulması gerektiğini bu yüzden antrenmanlara çıkmalarının bu süreçte imkansız olduğunu söyledi.

Öte yandan Erzurumspor kulüp tesislerinin 14 gün süreyle kapatıldığı öğrenildi.