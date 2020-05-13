Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4'ü futbolcu olmak üzere kulüpten 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Erzurumspor'umuzda bugün yapılan 2. Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Detaylar ilerleyen süreçte paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.