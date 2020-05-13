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Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4'ü futbolcu olmak üzere kulüpten 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı
13.05.2020 23:05 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:28

TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4'ü futbolcu olmak üzere kulüpten 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Erzurumspor'umuzda bugün yapılan 2. Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Detaylar ilerleyen süreçte paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Yorumları (3)
MAĞAZALAR KAPANSIN: Avmdeki ve cadde mağazaları Açık olduğu sürece bu vakalar bitmez havasız kabinler kalabalık kasada ki kuyruk Sırf bu mağazalar için insanların sağlığını hiçe saydınız yazıklar olsun !!!! Bayram alışverişiymiş bırakın şunu bi bırakın bizim canımız Yok mu
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GEÇMİŞ OLSUN: Kesin Avm veya giyim mağazalarından kapmışlardır geçmiş olsun..
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M. M: Federasyonnn uyuma herşey para değil sağlıkkkk sağlık sağlıkk gardaşşş...
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500
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