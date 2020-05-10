Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı
Erzurum'un Oltu ilçesinde iki gündür etkili olan ve özellikle gece yoğunluk gösteren kar yağışında ulaşıma kapanan 8 mahallenin yolu açıldı.
10.05.2020 21:28 | Son Güncelleme: 10.05.2020 22:01
Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçede özellikle gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kırsalda kapanan 8 mahalle yolunu açmak için çalışma yaptı.
TUZLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İlçeyi birçok mahalleye bağlayan Köroğlu mevkisinde kardan kapanan yol ile 8 mahalle yolunu iş makineleriyle açan ekiplerin tuzlama ve kar temizleme çalışması sürüyor.