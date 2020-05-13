Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de yarışan Ersin Korkut'un gözünden bile sakındığı köpeği Mess geçirdiği kaza sonucu vefat etti. Acun Ilıcalı ise sürekli köpeğine olan sevgisinden bahseden Korkut'a acı haberi veremedi. Acun, dün akşam sakatlığından dolayı adaya veda etmek zorunda kalan Ersin'e köpeğinin ölüm haberini kameraların olmadığı bir yerde söylemeye karar verdi. Ünlü televizyoncunun bu duyarlı davranışı ise izleyicilerden tam not aldı.

"İNSANLARIN ACISINI REYTİNG MALZEMESİ YAPMADI"

Ersin Korkut'un köpeğinin ölüm haberini program çekimlerinde söylemeyen Ilıcalı'ya Twitter'da yorum yağdı. İnsanların acısını reyting malzemesi olarak kullanmayan Ilıcalı için "Reytingleri alt üst eden bir dram sahnesi çekebilirdi ama yapmadı ve adamlık dersi verdi" gibi yorumlar yapıldı.

KÖTÜ HABERİ KAMERA ÖNÜNDE VERMEDİ

Dizindeki rahatsızlıktan dolayı adaya veda eden ve köpeğinin öldüğünü henüz bilmeyen Ersin Korkut, ada konseyinde "Sakalım çok uzadı, böyle gidersem beni tanır mı tanımaz mı bilmiyorum. Köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Gidince ilk köpeğimi sonra ailemi göreceğim. İlk an nasıl olacak, nasıl tepki verecek merak ediyorum" ifadelerini kullandı. Ersin Korkut'un köpeğinden bahsederken ne diyeceğini bilemeyerek sessiz kala Acun Ilıcalı, "Ersin seninle kameraların olmadığı bir yerde bir şey konuşacağım" dedi.

Acun Ilıcalı için yapılan bazı yorumlar şu şekilde: