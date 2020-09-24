Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin

Fatih Altaylı, TRT'de Spor Spikeri Ersin Düzen'in 400 bin lira TRT'den, 100 bin lira da TFF'den maaş aldığını öne sürmüştü. Düzen de "Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın" diyerek karşı çıkmıştı.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, sosyal medya hesabından TRT'nin listesini paylaşarak, Düzen'in şirketinin TRT'den ayda 412 bin TL aldığını söylemişti.

Sertel, konuya ilişkin şu açıklamayı getirdi:

"İşin aslına bakarsanız üç yıl önce Kamu İstisadi Komisyonu (KİT) üyesi olarak TRT Genel Müdürü Şenol Gökay'a sorular sormuştum. Dış yapımlara ne kadar ücret verildiğini sormuştum. TRT tarafından bize verilen yazıda; yapılan programa, program başı 34 bin 370 lira ödendiğini belirtmişti. O dönemde Düzen iki program yapıyordu, birdenbire üçe çıktı.

Hesapladığımız zaman aylık 412 bin 440 liranın Ersin Düzen'in şirketine girdiğini biliyoruz. Orada üç eski futbolcu, yorumcuydu. Onlara da bütçeden pay ayırıyor. Bana bildirilen aylık 15 ya da 30 bin lira para verdiği geri kalanının da şirketi tarafından alındığını şeklindeydi. TRT'nin ona bir yük getirmesi söz konusu değil. Bütün program TRT tarafından karşılandığı için Ersin Düzen'in keyfi yerinde, iyi para kazanıyor."

"BÜYÜK VİCDANSIZLIK SERGİLENİYOR"

Sertel, "İlk defa değil, o zamanki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan özel izinle Hakan Şükür'ü TRT'de yorumcu yapmıştı ve bir milyon civarında ücret aldığı söylenmişti. Halk burada söylüyor. Ödeme güçlüğündeki insanlar, elektrik tükettiklerinde paylarından alınan paralar TRT'ye akıyor. Geçtiğimiz yıl TRT elektrik paylarından 1 milyar 45 milyon 98 bin 830 lira toplamış. Yine bilgisayar, televizyon veya telefon alıyorsunuz, bandrol ödüyorsunuz. Bu rakam da oldukça yüksek tutuyor. Geçen yıl TRT, 1 milyar 757 milyon 93 bin 783 lira almış. Geçtiğimiz yıl 2 milyar 803 milyon 92 bin 619 lira para akmış. Bu para har vurulup harman savuruluyor. Yandaşlara para akıtılıyor. Büyük vicdansızlık sergileniyor" tepkisini gösterdi.

"MAHKEMEYE VERMESİNİ İSTİYORUM"

Üç yıl önce Ersin Düzen'in kendisini mahkemeye vereceğini söylediğini aktaran Sertel, "Üç yıldır bekliyorum, tebligat gelmiyor. Türk adaleti ağır çalışıyor demek ya da beni adresimde bulamadılar. Ben Ersin Düzen'in bu olayı mahkemeye vermesini istiyorum. Çünkü TRT bize kör, sağır, dilsiz davranıyor. 'Bu bir ticari sır' diyor. Ticari sırrın ne kadar olduğunu merak ediyorum" diye konuştu.