Erol Mütercim kimdir? Erol Mütercim kitapları nelerdir? Erol Mütercim mesleği ne? Erol Mütercim evli mi?

Erol Mütercimler, 1 Temmuz 2008 tarihinde Ergenekon Soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sorgusu yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 5 Ağustos 2013 günü karara bağlanan davada 'Ergenekon Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak' suçundan 8 yıl 9 ay ceza aldı. Peki, Erol Mütercim kimdir?

EROL MÜTERCİM KİMDİR?

Erol Mütercimler, 1954 yılında Kars'da doğmuştur. Babası köy enstitüsü öğretmenidir. Babası İstanbul'a tayin edildikten sonra İstanbul'da büyüyüp, okumuştur.

İstanbul Gazi Osman Paşa Plevne Lise'sinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde "Çok kültürlülük" konusundaki doktora alan çalışmasını tamamladı.

1978 yılında Deniz Kuvvetleri'ne teğmen olarak katıldı. 12 Eylül 1980'te Deniz Kuvvetleri'nde teğmen idi. Deniz Kuvvetleri'nde Deniz Astsubay Okulu'nda 16 yıl Fizik öğretmenliği yaptı.

Binbaşı iken ordudan ayrıldı. Beşiktaş Deniz Müzesi Müdürlüğü yaptı ve daha sonra Avustralya'ya gitti, orada Avustralya'da yayın yapmakta olan bir radyo istasyonu SBS devlet radyosunda programcılık yaptı. Orada 'Avustralya News' diye bir gazetede köşe yazarlığı yaptı.

Avustralya'dan döndükten sonra Türkiye'ye dönüşünde çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı. TRT Radyosu ve çeşitli TV kanallarında programcı ve yönetici olarak çalıştı. Belgeseller hazırladı. 60'üstünde kısa radyo oyunları yazdı.

EROL MÜTERCİM KİTAPLARI

1987 – Destanlaşan Gemiler – Hamidiye, Yavuz, Nusrat, Alemdar

1991 – Sultan Osman

1997 – 21. Yüzyıl ve Türkiye – Yüksek Strateji

2000 – 21. Yüzyıl ve Türkiye

2003 – İmparatorluğun Çöküşüne Denizden Bakış

2004 – Düşler ve Entrikalar / Demokrat Parti Dönemi Türk

2004 – Kadınlar, Gemiler, Otomobiller

2004 – Kurtuluş Savaşı´na Denizden Gelen Destek ve Kuvayı Milliye Donanması

2005 – Komplo Teorileri

2006 – Yüksek Stratejiden Etki Odaklı Harekata Geleceği Yönetmek

2007 – Bu Vatan Böyle Kurtuldu / Onlar Bizim İçin Öldüler

2008 – Akıl Oyunu / Komplo Teorileri 2

2009 – Bilinmeyen Yönleriyle Kıbrıs Barış Harekatı

2009 – Gelibolu 1915 Korkak Abdul'den Jolly Türk'e

2009 – Satılık Ada Kıbrıs / Kıbrıs Barış Harekatının Bilinmeyen Yönleri

2009 – Stratejik Düşünme & Geleceği Yönetmek ve Kazanmak İçin

2010 – Aynadaki Tarih & Komplolar, Suikastler, Provakasyonlar, İsyanlar

2010 – Ertugrul Faciası ve 21.Yüzyıla Doğru Türk – Japon İlişkileri

2013 – 1922 Mudanya Mütarekesi Diplomasi Savaşı

2013 – Gençler İçin Fikrimizin Rehberi Gazi Mustafa Kemal

2014 – Büyük Kumpas Ergenekon

2014 – Fikrimizin Rehberi Gazi Mustafa Kemal

2014 – Komplo Teorileri & Aynanın Ardında Kalan Gerçekler