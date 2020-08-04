Fenerbahçe'nin görüştüğü Erol Bulut, İstanbul'a geldiği sırada eşi uçakta fenalaştı

Sezon sonu Almanya'da ailesiyle tatil yapan ve bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Erol Bulut, eşinin uçakta tansiyonunun düşmesinden dolayı havalimanı ilk yardım bölümüne geçti. Burada gerekli muayenesi yapılan Erol Bulut'un eşinin herhangi bir sağlık sorunu olmamasından dolayı alandan ayrıldı.

GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ DETAY VERMEDİ

Bulut, Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevi ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Teşekkürler, zaten birkaç güne açıklama yapılacak. Şu anda bir şey söylemeye gerek yok" dedi.