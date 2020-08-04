Fenerbahçe'nin görüştüğü Erol Bulut, İstanbul'a geldiği sırada eşi uçakta fenalaştı
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüşmelerini sürdürdüğü Erol Bulut, İstanbul'a geldi. Bulut'un eşi rahatsızlanınca uçak karaya iner inmez çift soluğu ilk yardım bölümünde aldı.
04.08.2020 22:55 | Son Güncelleme: 05.08.2020 00:37
Sezon sonu Almanya'da ailesiyle tatil yapan ve bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Erol Bulut, eşinin uçakta tansiyonunun düşmesinden dolayı havalimanı ilk yardım bölümüne geçti. Burada gerekli muayenesi yapılan Erol Bulut'un eşinin herhangi bir sağlık sorunu olmamasından dolayı alandan ayrıldı.
GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ DETAY VERMEDİ
Bulut, Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevi ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Teşekkürler, zaten birkaç güne açıklama yapılacak. Şu anda bir şey söylemeye gerek yok" dedi.