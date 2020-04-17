Erol Bulut kimdir? Erol Bulut hayatı ve biyografisi!

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EROL BULUT KİMDİR?

Erol Bulut Doğum Yeri : BADSCHWATBACH/ALMANYA

Erol Bulut Doğum Tarihi : 31 Ocak 1975

Erol Bulut (d. 30 Ocak 1975), defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı Olimpiakos formasıyla 2006-2007 sezonunda Real Madrid'e yaklaşık 30 metreden çok şık bir gol atmıştır. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. Şu anda Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmaktadır.

Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.

EROL BULUT TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2012–2013 Kartalspor (asistan) 2013

Yeni Malatyaspor (asistan)

2013–2014 Elazığspor (asistan)

2014–2017 İstanbul Başakşehir (asistan)

2017–2019 Yeni Malatyaspor

2019- Alanyaspor

Erol Bulut

EROL BULUT FUTBOLCULUK KARİYERİ

1992–1995 Eintracht Frankfurt

1995–1999 Fenerbahçe

1999–2001 Eintracht Frankfurt

1999–2000 › Trabzonspor (kiralık)

2001 › Adanaspor (kiralık)

2002–2003 Panionios

2003–2004 Bursaspor

2004–2005 TSV 1860 München

2005–2007 Olimpiakos

2007–2009 Metalurh Donetsk

2009–2010 Olympiakos Volou

2011–2012 OFI Crete

2012 Veria

Erol Bulut

EROL BULUT BAŞARILARI

95-96 Türkiye Ligi Şampiyonluğu (Fenerbahçe)

96-97 Türkiye Kupası finalisti (Fenerbahçe)

97-98 Atatürk Kupa Şampiyonluğu (Fenerbahçe)