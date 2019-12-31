Erol Bulut kimdir? Trabzonspor teknik direktör adayı Erol Bulut kimdir? Erol Bulut hayatı ve biyografisi!
Başarılı performansı ile dikkat çeken Teknik Direktör Erol Bulut'un ismi, Trabzonspor'la anılıyor. Ünal Karaman'la yollarını ayıran Trabzonspor'un Erol Bulut'u gündemine almasıyla Erol Bulut kimdir, Trabzonspor teknik direktör adayı Erol Bulut kimdir, Erol bulut hayatı, Erol bulut hayatı biyografisi gibi konular gündeme geldi. Erol Bulut kimdir?
Ünal Karaman'la yollarını ayıran Trabzonspor Erol Bulut'u gündemine aldı. Yaşanan gelişme sonrası Erol Bulut hakkında araştırma yaparken Trabzonspor teknik direktör adayı Erol Bulut kimdir, Erol bulut hayatı, Erol bulut hayatı biyografisi ve Erol Bulut kimdir aramalar yapıldı. Peki Erol Bulut kimdir? İşte Erol Bulut hakkında merak edilenler…
EROL BULUT KİMDİR?
Erol Bulut Doğum Yeri : BADSCHWATBACH/ALMANYA
Erol Bulut Doğum Tarihi : 31 Ocak 1975
Erol Bulut (d. 30 Ocak 1975), defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı Olimpiakos formasıyla 2006-2007 sezonunda Real Madrid'e yaklaşık 30 metreden çok şık bir gol atmıştır. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. Şu anda Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmaktadır.[1]
Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.
EROL BULUT TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
2012–2013 Kartalspor (asistan) 2013
Yeni Malatyaspor (asistan)
2013–2014 Elazığspor (asistan)
2014–2017 İstanbul Başakşehir (asistan)
2017–2019 Yeni Malatyaspor
2019- Alanyaspor
EROL BULUT FUTBOLCULUK KARİYERİ
1992–1995 Eintracht Frankfurt
1995–1999 Fenerbahçe
1999–2001 Eintracht Frankfurt
1999–2000 › Trabzonspor (kiralık)
2001 › Adanaspor (kiralık)
2002–2003 Panionios
2003–2004 Bursaspor
2004–2005 TSV 1860 München
2005–2007 Olimpiakos
2007–2009 Metalurh Donetsk
2009–2010 Olympiakos Volou
2011–2012 OFI Crete
2012 Veria
EROL BULUT BAŞARILARI
95-96 Türkiye Ligi Şampiyonluğu (Fenerbahçe)
96-97 Türkiye Kupası finalisti (Fenerbahçe)
97-98 Atatürk Kupa Şampiyonluğu (Fenerbahçe)