Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın ikinci büyük kentine yapılan saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'a füzelerin Ermenistan topraklarından fırlatıldığını kanıtlayan bir görüntü yayınladı.

"CEPHEDE SIKIŞAN DÜŞMAN, SİVİLLERE SALDIRIYOR"

Bakanlık paylaştığı videoda "Birkaç gündür tüm cephe boyunca sıkışan düşman, sistematik olarak Ermenistan topraklarından Azerbaycan'ın yoğun nüfuslu bölgelerine ve sivil altyapıya füze saldırıları düzenliyor. Ermenistan'ın bu tür sorumsuz ve cezai eylemleri kasıtlı olarak Azerbaycan'ı misilleme tedbirleri almaya yöneltiyor" ifadelerine yer verdi.

"SALDIRILARI KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ın sivil halkı hedef alan saldırılarını kınayarak şu açıklamayı yapmıştı: "Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan'ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz. İşgal ettiği Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan, başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek, işgal ettiği için çatışmalara sahne olan bölgelerin ötesinde de sivil yerleşim alanlarına saldırmaktadır"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Twitter hesabından Azerbaycan'ın Terter, Beylegan bölgeleriyle Gence kentine yönelik Ermenistan saldırılarında şimdiye kadar toplam 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.