Ermenistan, yine sivilleri vurdu! Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlenen saldırıdan ilk görüntüler

Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan, Azerbaycan'a ait sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti olan Gence'yi 4 füze ile vuran Ermenistan 1 kişinin hayatını kaybetmesine 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Gence şehrinin vurulduğunu aktardı ve sert karşılık verileceğini bildirdi.

Korkunç saldırıdan ilk görüntüler: