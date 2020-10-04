Ermenistan, yine sivilleri vurdu! Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlenen saldırıdan ilk görüntüler
04.10.2020 11:28 | Güncelleme: 04.10.2020 12:12
Azerbaycan'ın tarihi şehri Gence, Ermenistan'ın attığı 4 füzenin hedefi oldu. Sivillere yönelik saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı; korkunç saldırıdan ilk görüntüler geldi.
Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan, Azerbaycan'a ait sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti olan Gence'yi 4 füze ile vuran Ermenistan 1 kişinin hayatını kaybetmesine 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Gence şehrinin vurulduğunu aktardı ve sert karşılık verileceğini bildirdi.
Korkunç saldırıdan ilk görüntüler: