Ermenistan ordusunun saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil daha yaşamını yitirdi
28.09.2020 19:19 | Güncelleme: 28.09.2020 20:34
Ermenistan ordusunun, akşam saatlerinde Terter ilinin Şıharh kasabasına yaptığı topçu atışları nedeniyle 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter iline gerçekleştirdiği top atışları nedeniyle 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerin akşam saatlerinde Terter ilinin Şıharh kasabasına top atışı yaptığı belirtildi. Açıklamada, saldırıda kardeş olan 2 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin yaralandığı ifade edildi.
AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Ermenistan ordusunun top atışı sonucu Terter kent merkezinde bu sabah 1 sivil hayatını kaybetmişti. Dün de Naftalan ilinde bir eve top mermisi isabet etmesi nedeniyle aynı aileden aralarında ortaokul öğrencilerinin de bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirmişti.