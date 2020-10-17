Ermenistan'ın alçak saldırısında hayatını kaybeden Medine bebek, annesiyle aynı tabutta defnedildi

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan'a karşı direnemeyen Ermenistan, masum sivilleri hedef alarak savaş suçu işlemeye devam ediyor. Ermenistan ordusu, gece saatlerinde Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerini füzelerle vurdu. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 45'ten fazla kişi yaralandı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

1 YAŞINDAKİ MEDİNE BEBEK ANNESİNİN KUCAĞINDA CAN VERDİ

Ermenistan'ın Gence'ye gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden siviller toprağa veriliyor. Füze saldırısında annesi Züleyha Şahmezerova'un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi. Anne ve bebeğinin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.