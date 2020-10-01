Ermeni askerlerini taşıyan konvoy yerle bir edildi! O anlar kamerada

Azerbaycan ordusunun topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait farklı yönde hareket eden askeri birliklerin imha edildiğini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan paylaşımda, ''Düşmanın farklı yönlerde hareket eden askeri sütunları birliklerimiz tarafından imha edildi." bilgisi verildi.

ERMENİSTAN ORDUSUNUN BİR TABURUNUN SANCAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir başka açıklamada, "Bugün Ağdere (Madagiz) yönündeki çatışmada bozguna uğratılan Ermenistan Ordusunun 6. Dağ Alayına yardıma gelen 193. Taarruz Taburunun sancağı ve evrakları ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

HAVA SALDIRI VE SAVUNMA SİSTEMLERİ DE İMHA EDİLDİ

Bakanlık,imha ettiği savunma sistemleriyle ilgili de "Son saatlerde cephenin farklı yönlerinde düşmanın 1 Uragan roketatar sistemi, 1 OSA hava savunma sistemi, 3 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı ve 2 D-20 obüs topu imha edildi." bilgisini paylaşmıştı.