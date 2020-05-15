Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel?

Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında son dönemde artan koronavirüs vakalarını ve Süper Lig'deki son durumu değerlendirdi.

İşte Toroğlu'nun tartışma yaratan sözleri...

Bu liglerin oynanacağı kaç gün önce söylendi? Sağlık Bakanlığı'nın tam desteği olmadan ligleri oynatamazsınız. Ligin oynanacağı açıklandığı zaman futbolcular kampa alınır, dışarıya teması ile kesilir ve devam ederdi. Bu profesyonelliktir.

"AŞÇI DA ÇAYCI DA KAMPA GİRECEKTİ"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı. Geçmiş olsun. Duyduğuma göre fizyoterapistten kapıyor. Aşçı da, çaycı da kampa girecekti.

"EŞLERİ AVM'DE GEZİYOR, BUNLAR NASIL PROFESYONEL?"

Bazı takımlara bakıyorum, test yapılmış. Hepsi negatif. Doktor diyor ki, 'Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor.' Futbolcular, paralarını almaya giderken profesyoneller, kendilerine bakarken amatörler. Bunlar nasıl profesyonel?

"BÖYLE GİDERSE SENEYE DE BAŞLAMAZ"

Böyle giderse ligler seneye de başlamaz. Pozitif çıkan bu futbolcuları sahaya süremeyeceksiniz. Erzurumspor'un yarısı pozitif. Kendine bakan kulüp tamam da bakmayan kulüp ne olacak? Bu futbolcular zamanında negatif çıktı, şimdi pozitif çıkıyor. Nasıl oluyor? Demek ki kendilerine bakmamışlar!

"KENDİNE BAKAN MAĞDUR OLACAK"

Süper Lig'deki kulüplerin koronavirüs vakalarına bakılsın. Bir takımda vaka yok oynamak istiyor, diğerinde vaka var oynayamayacak. Ne olacak? Kendine bakan mağdur olacak, bakmayan prim yapacak.