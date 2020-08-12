Son Dakika: Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur

Son Dakika: Daha önce yapılan erken seçimlerin belirleyicisi olan MHP Lideri Devlet Bahçeli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur. Milletvekili genel seçimi 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır" dedi.

12.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:12

Gündeme ilişkin konularla ilgili yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir türlü gündemden düşmeyen erken seçim tartışmalarına da değindi.

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"SİVRİ VE SİNSİ BİR AMACA MATUFTUR"

Daha önce yapılan erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur. Milletvekili genel seçimi 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır. İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacaktır" dedi.

AK PARTİ DE SICAK BAKMIYOR

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili AK Parti'den yapılan son açıklamada da "Bizim attığımız adımlarda herhangi bir şekilde erken seçim havası var mı? Asla. Bu konunun tartışılmasını gereksiz görüyorum. Türkiye'nin gündeminde hiçbir şekilde erken seçim yoktur" ifadeleri kullanıldı.

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