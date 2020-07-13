Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı

Aralarında Arda Turan ve Ergin Ataman'ın da olduğu bir Türk yatırımcı grubu, İtalyan kulübü Reale Mutua Torino'yu satın aldı.

Sportando'nun haberine göre; Ergin Ataman, Serie B Basketbol Ligi'nde mücadele eden Reale Mutua Torino'nun hissedarı olduklarını ve takımın gelecek sezon Serie A'da mücadele etmesi durumunda kulübün tamamını satın alacaklarını ifade etti.

Takım Serie B'de kalırsa kulübün mevcut sahibi Stefano Sardara ile ortak olarak yola devam edilecek.

"GÖREVİME DEVAM EDECEĞİM"

Ergin Ataman'ın NTV'de yer alan açıklamasında, "İki üst seviye ortağım var. Bu ortaklardan biri Türkiye'nin en büyük spor menajerlik şirketi. Ortaklarımız arasında önemli bir üçüncü isim daha olacak. Ben Anadolu Efes'in koçu olarak görevimin başında olmaya devam edeceğim. Eğer Torino, Serie A'da oynarsa kulübün tamamını satın alacağız" dedi.