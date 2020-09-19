İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı'nı bizzat açtı. Bayramlarda İstanbul'dan Kocaeli'ye geçişlerde uzun araç trafiklerini sona erdirecek güzergahın ülkemize yıllık katkısı vakitten 270 milyon lira, akaryakıttan 317 milyon lira, emisyon salınımın azaltmasından 8 milyon olmak üzere toplam 595 milyon lirayı bulacak.

321 KM'LİK GÜZERGAH AÇILDI

Gebze-İzmit Kavşağı'nın da açılışıyla toplam 400 kilomerelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılan kesiminin uzunluğu 321,2 kilometreye ulaşmış oldu.

MARMARA'YI EGE VE İÇ ANADOLU'YA BAĞLAYACAK

Kuzey Marmara Otoyolu, tüm kısımları tamamlandığında Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ile birleşerek Marmara Bölgesini, Ege ve İç Anadolu Bölgesi'ne otoyol ağıyla bağlayacak. Bu sayede İstanbul'dan Bursa'ya ulaşımın 1,5 saate, İstanbul'dan Eskişehir'e ulaşımın 2,5 saate, İstanbul'dan İzmir ve Ankara'ya ulaşımın 3,5 saate inecek.

KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜCRETLERİ

Trafiğe rahatlatacak projenin geçiş ücretleri de merak konusu oldu. İşte Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyatları: